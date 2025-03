Novo nasilje med mladostniki pri nas: klečal je, nato je dobil udarce

Na spletu je zaokrožil nov videoposnetek nasilja med mladostniki pri nas. Kot je videti v njem, je neki mladostnik klečal, nato pa je dobil več udarcev. Po poročanju 24UR se je dogodek zgodil sredi noči nekje na Ptuju. Ker gre za eksplicitno vsebino in ker je v videu razvidna identiteta napadenega, videa ne bomo objavili.

Video so prejeli tudi na policiji. »Lahko potrdimo, da smo danes popoldan prejeli videoposnetek, ki kroži po družbenih omrežjih. Vse sume nasilnih ravnanj, še posebej pa takrat, ko so žrtve mladoletniki ali pa otroci, obravnavamo z vso resnostjo in pa odgovornostjo,« je za 24UR povedal Boštjan Velički s Policijske uprave Maribor.

Po informacijah 24UR so bili v dogodek vpleteni šolarji ene izmed osnovnih šol na Ptuju.