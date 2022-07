»Za posel sva se dogovorila prejšnje poletje in jeseni, ko je prinesel naročilnico Zveze Romov za Dolenjsko, sem začel delati v njegovi novi hiši, ki je po opremljenosti res hiša na nivoju. Opravljal sem zidarska in slikopleskarska dela. Kakšna dva ali tri mesece sem delal, sam sem založil denar za material, konec leta pa sem izstavil račun za 12.300 evrov. In ko je bilo treba plačati, se je zataknilo,« je začel svojo izkušnjo z Bogdanom Mikličem iz Stranske vasi opisovati podjetnik David Župevec iz Srebrnič. Miklič se je pred leti uveljavil kot romski novinar, delal je celo za RTV...