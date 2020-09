Novi val pribežnikov pljusnil v Slovenijo: prijeli so jih sredi belega dne

Brežiški policisti so v torek popoldne v okolici Semiča prijeli skupno 60 oseb iz Pakistana in Afganistana, za katere so ugotovili, da so v državo vstopile na nezakonit način. Prijeli so jih po tem, ko so okoli 16. ure v Srednji vasi opazili več oseb, ki so bežale v smeri Komarne vasi, so danes sporočili iz PU Novo mesto.



Pri izvajanju postopkov in varovanju so sodelovali še policisti posebne enote PU Novo mesto. Postopki še niso končani.



Ob Čatežu ob Savi so prijeli še štiri državljane Maroka, tri pa so prijeli metliški policisti pri Drašičih. V torek zvečer so v bližini Cirnika prijeli državljana Pakistana. V sredo zgodaj zjutraj so pri Ločah prijeli dva državljana Palestine, v Podgračenem pa dva državljana Kitajske. Postopki z njimi še niso zaključeni.