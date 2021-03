Novi sodelavci policije

Rezultati so pokazali padec povprečne hitrosti za do 20 odstotkov.

Policija je včeraj dobila 16 novih sodelavcev, a ti niso iz mesa in krvi. Gre namreč za silhuete policistk in policistov z radarjem, ki jim jih je predala Agencija za varnost prometa (AVP). Vsaka policijska uprava bo dobila po dve. Kot pravijo na AVP, se v promet vrača vse več različnih udeležencev, obseg prometa se povečuje iz tedna v teden, na cestah je vse več kolesarjev in pešcev, začela se je že motoristična sezona.»S silhuetami v naravni velikosti želimo prispevati k večji prometni varnosti, tako da vse voznike spodbudimo, naj spoštujejo cestnoprometne predpise in zmanjšajo hitrost vožnje. Ta ukrep se je v preteklosti izkazal kot pozitiven,« so pojasnili na AVP in dodali, da so s pomočjo stacionarnih merilnikov hitrosti že preizkusili vpliv silhuet na umirjanje prometa: »Rezultati so pokazali padec povprečne hitrosti za do 20 odstotkov,« so pojasnili in dodali, da se je na lokaciji meritev z omejitvijo hitrosti 40 kilometrov na uro število ugotovljenih prekrškov zmanjšalo za 68 odstotkov, na lokaciji meritev z omejitvijo hitrosti 50 kilometrov na uro pa za kar 89 odstotkov.»Silhuete imajo neposreden pozitivni učinek na umirjanje prometa, ki s tem postaja varnejši za vse udeležence. Agencija za varnost prometa se je zato ob povečevanju obsega prometa odločila za širitev tega preventivnega ukrepa,« je povedal, direktor AVP., vodja sektorja prometne policije, pa je pojasnil, da je v preteklosti policija silhuete uporabljala predvsem na odsekih cest, kjer se je stanje varnosti cestnega prometa poslabšalo, in na odsekih, ki jih za svojo vožnjo pogosto uporabljajo motoristi. »Primer dobre prakse so aktivnosti v dolini Soče, kjer so se silhuete pokazale kot učinkovito preventivno sredstvo,« je poudaril.Letos do 5. marca je bilo v Sloveniji po podatkih AVP 1840 prometnih nesreč (lani v enakem obdobju 3014). Umrlo je 8 udeležencev (11 v 2020.), 58 (74 v 2020.) je bilo hudo, 482 (955 v 2020.) pa lažje poškodovanih. Pod vplivom alkohola so povzročili 129 prometnih nesreč, ena oseba je umrla (6 v 2020.), 11 (13 v 2020-) je bilo hudo, 31 (66 v 2020.) pa lažje poškodovanih.