Nova potresa zamajala Slovenijo: žarišči sta bili tukaj

V torek ob 22.43 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,5 v bližini Bovca, 75 kilometrov severozahodno od Ljubljane, so sporočili z Urada za seizmologijo Agencije RS za okolje.

Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci občin Bovec in Kobarid. »Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98),« so še zapisali v poročilu.

Štiri ure kasneje nov potres

Nekaj ur kasneje, ob 2.38, so se tla ponovna zatresla. Tokrat je šlo za potres magnitude 1,3 v bližini Bovca, 80 kilometrov zahodno od Ljubljane. »Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci občine Bovec. Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98),« so pojasnili strokovnjaki.

Na tem območju so v zadnjih dneh zabeležili več potresov. Ali to napoveduje močnejši potres? Pogovarjali smo se s strokovnjaki.