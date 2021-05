Nove podrobnosti o grozljivem trčenju na štajerki

Sedmim voznikom izdali plačilne naloge

Včerajšnja smrtna prometna nesreča je bila že šesta letos na območju celjske policijske uprave. Vse udeležence cestnega prometa zato pozivajo, naj bodo strpni, previdni in naj dosledno upoštevajo cestnoprometne predpise. S tem lahko največ naredijo za svojo varnost in varnost ostalih udeležencev v prometu.

V torek smo poročali o tragični prometni nesreči, v kateri je v silovitem trčenju na avtocesti umrl češki voznik kombiniranega vozila, ki je brez zaviranja trčil v zadnji del tovornega vozila s priklopnikom, ki je stalo v koloni. Kombinirano vozilo je ostalo ukleščeno pod priklopnikom.PU Celje danes poroča, da je v silovitem trčenju poškodbam podlegel tudi pes, ki je bil v avtomobilu z voznikom. Oba so s tehničnim posegom iz vozila rešili gasilci PGD Celje.PU Celje opozarja na zelo neodgovorno ravnanje nekaterih voznikov, ki niso upoštevali prometne signalizacije, s katero je bil promet na izvozu Celje preusmerjen na vzporedno regionalno cesto in so vožnjo nadaljevali mimo stoječih kolon. S tem so zelo otežili prihod reševalcev, gasilcev, policistov in vseh ostalih, ki so sodelovali pri reševanju, ogledu in odstranjevanju posledic prometne nesreče, na kraj.Policisti prometne policije so sedmim voznikom, ki so s svojim ravnanjem najbolj otežili prihod intervencijskih služb na kraj nesreče, izdali plačilne naloge.Vse voznike zato znova pozivajo, naj v primeru prometnih nesreč in zastojev na avtocesti strogo upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in avtocesto pravočasno zapustijo na izvozih, na katere jih signalizacija usmerja. Vsi tisti, ki pa prvi pripeljejo na kraj nesreče, naj obvezno omogočijo prostor za prihod reševalnih služb na kraj. Vzpostavitev reševalnega pasu je nujna, saj le tako reševalne službe lahko pridejo na kraj prometne nesreče in pomagajo poškodovanim. Pri hudo poškodovanih je hiter prihod reševalcev ključnega pomena. Dragocena je vsaka sekunda.Voznike tudi pozivajo, naj bodo v podobnih situacijah strpni. Zagotovo nikomur ni prijetno čakati v koloni, vendar dokler policisti in predstavniki reševalnih služb ne opravijo svojega dela, promet ne more biti sproščen. Vsaka ovira pa pomeni dodatno daljšanje časa do sprostitve prometa na cesti.