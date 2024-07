Nove podrobnosti o požaru v Rcero Ljubljana: posredovalo 76 gasilcev in 26 vozil

Kot smo poročali, je včeraj, 4. 7. gorelo v ljubljanskem regijskem centru za ravnanje z odpadki. Ob 13.28 je zagorelo v hali za kosovne odpadke. Posredovalo je 76 gasilcev in 26 vozil. Poleg Gasilske brigade Ljubljana je bilo aktiviranih še 6 prostovoljnih društev (PGD Brdo, PGD Vič, GD Ljubljana mesto, PGD Bizovik, PGD Podutik Glince in PGD Trnovo), ki so do 16.39 požar pogasili.

Na kraju je bila prisotna tudi enota ELME, ki je v okolici pregledala onesnaženost zraka s trdimi delci, vendar večjih odstopanj za prebivalstvo ni zaznala, je zapisano v sporočilu za javnost JP Voka Snaga.

»Zaradi samovžiga je zagorelo približno 400 m3 kosovnih odpadkov, nihče ni bil poškodovan. Zbirni center Barje smo za čas intervencije preventivno začasno zaprli predvsem zaradi dima v bližini. Tako zbirni center kot RCERO Ljubljana nemoteno obratujeta naprej,« sporočajo.

Ob tem se zahvaljujejo vsem ekipam, ki so priskočile na pomoč na terenu.

Poudarjajo, da je z vidika požarne varnosti izjemno pomembno, da med kosovne odpadke ne odlagamo stvari, ki mednje ne sodijo. To so predvsem baterije, barve, laki, motorno olje ipd., ki povzročijo hitro širjenje požara.