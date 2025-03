Nove podrobnosti o smrtni nesreči 14-letnice na smučišču, oglasil se je vodja smučišča

Danes smo že poročali o hudi nesreči na smučišču Soriška planina, ki se je žal končala tragično za 14-letnico. Policijska uprava Kranj je v zvezi s to nesrečo dejala, da je oseba zapeljala izven urejenega dela smučišča in trčila v drevo. Po nesreči je za 24UR spregovoril Domen Pintar, ki je vodja tega smučišča. Razkril je nekaj novih podrobnosti o nesreči.

Po njegovih besedah sodeč, se je nesreča zgodila na progi številka štiri, ki je v osrednjem delu smučišča. »Na tem mestu, kjer se je dogodek zgodil, je bila zaprta smučarska proga in pa pripadajoča žičniška naprava do konca preiskave smučarske nesreče s strani policije,« je povedal Pintar.

Spomladanski pogoji

Sprva se je omenjalo, da je bilo smučišče zaledenelo, a je Pintar dejal, da so pogoji spomladanski: »Na smučišču zdaj vladajo spomladanski pogoji. Zjutraj so proge utrjene, potem pa počasi popuščajo. Tukaj ne moremo govoriti o kakšni zaledenelosti, ki bi ogrožala varnost smučanja, ampak je smučanje šport v naravi in pogoji se iz ure v uro spreminjajo.«

Dodal je še: »Ta del smučišča je bil ta dan že večkrat pregledan in urejen v skladu z zakonom o varnosti na smučišču.«