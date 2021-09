Nove podrobnosti nesreče, v kateri je voznik izgubil življenje

V torek okoli 16. ure so bili policisti PU Novo mesto obveščeni o prometni nesreči na cesti med Dolenjimi Laknicami in Drečjim Vrhom. Po prvih ugotovitvah je 52-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani vožnje izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste po strmem pobočju. Umrl je na kraju nesreče.



Policisti okoliščine še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

