Nove podrobnosti o napadu na ribniškega župana: pridržali še enega napadalca

S PU Ljubljana so sporočili, da so policisti v okviru nadaljnje preiskave in zbiranja potrdili tudi vpletenost tretjega, 25-letnega osumljenca za napad na ribniškega župana Sama Pogorelca.

Vse nove okoliščine ter nove dokaze so predstavili tožilcu okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Tožilstvo je na podlagi dokazov ugotovilo znake suma storitve kaznivega dejanja nasilništva.

Na podlagi usmeritev policiji so policisti sinoči tako odvzeli prostost in odredili pridržanje tudi 25-letniku, ki prebiva na območju Kočevja. Policisti tudi danes nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil.

Policisti so sprva v primeru napada na ribniškega župana Sama Pogorelca odvzeli prostost 25- in 18-letnemu osumljencu. Po pregledu nadzornih posnetkov, zbranih listinskih dokazov in dodatnih obvestil je tožilstvo ugotovilo sum kaznivega dejanja nasilništva.

Napad se je zgodil na sobotni gasilski veselici, kjer sta osumljenca fizično napadla župana, policistko in še enega občana. Vse tri osumljence – poleg omenjenih dveh še mladoletnika – so prijeli na območju Kočevja. Policisti so najprej ugotovili, da gre za lažje telesne poškodbe, a so nove ugotovitve pokazale hujšo naravo kaznivega dejanja.

Preiskava intenzivno poteka, na območju Kočevja, Ribnice in Grosuplja pa so za zagotavljanje varnosti okrepili policijsko prisotnost.