Nove podrobnosti današnje grozljive nesreče: vzratno po prehitevalnem pasu

V nesreči na ljubljanski obvoznici pred izvozom Bizovik v smeri Malenc je bilo udeleženih pet osebnih vozil slovenskih registrskih oznak. Kot smo poročali, sta dve osebi sta na kraju umrli, dve osebi sta bili huje telesno poškodovani in je njuno življenje ogroženo, tri osebe pa so bile lažje poškodovane.

Po do sedaj zbranih obvestilih je 86-letni voznik pripeljal po obvoznici iz smeri Zadobrove proti Zaloški cesti. Med izvozom in uvozom na Zaloško cesto je ustavil na odstavnem pasu, nato pa polkrožno obrnil in zapeljal v nasprotno smer po prehitevalnem pasu ter čelno trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti. 86-letni voznik je na kraju umrl, prav tako je umrla 62- letna potnica v udeleženem vozilu. Huje sta bila poškodovana potnica v vozilu 86-letnika in udeleženi voznik. V vozilo 86-letnika so nato trčila še ostala tri vozila, trije udeleženci iz teh vozil pa so bili pri tem lažje poškodovani, so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila dežurna preiskovalni sodnik in tožilec in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Zaradi odpravljanja posledic in ogleda je bila obvoznica od razcepa Zadobrova v smeri Malenc zaprta do 16.30.

