Nove informacije o četrtkovi hudi prometni nesreči

V četrtek ob 21.43 se je na cesti Novo mesto–Metlika pri naselju Dolnja Težka Voda zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrla sopotnica v kombiju.

Po prvih ugotovitvah ogleda, ki ga je vodil dežurni preiskovalni sodnik, naj bi se zgodila zaradi nepravilnega prehitevanja 54-letnega voznika osebnega avtomobila mercedes, ki se po prehitevanju tovornega vozila ni mogel pravočasno vrniti na svoj vozni pas in je čelno trčil v kombinirano vozilo avstrijskih tablic, ki je pravilno pripeljalo po svoji strani ceste.

5 smrtnih žrtev je bilo letos na območju Policijske uprave Novo mesto.

V nesreči je bilo poškodovano tudi tovorno vozilo, ki ga je prehiteval. »Povzročitelj prometne nesreče je vozil iz Metlike proti Novemu mestu, kjer cesta poteka po klancu navzdol v daljši nepregledni ovinek. Po sredini vozišča je vrisana vzdolžna ločilna neprekinjena črta,« pojasnjujejo okoliščine na novomeški policijski upravi.

Lažje so se poškodovale štiri osebe

Kot dodajajo, so se v trčenju laže poškodovale štiri osebe: 54-letni voznik osebnega avtomobila in njegov 25-letni sopotnik ter 47-letni voznik kombiniranega vozila in njegov 66-letni sopotnik. Zaradi posledic prometne nesreče je na kraju dogodka umrla 75-letna sopotnica v kombiniranem vozilu. Kljub trudu ekipe nujne pomoči ji niso mogli več pomagati.

75-letni sopotnici v kombiju niso mogli več pomagati. FOTO: Igor Mali

Vozniku osebnega avtomobila, sicer doma iz okolice Novega mesta, so policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, ta je pokazal 0,70 mg/l alkohola v izdihanem zraku (1,4 promila). Preiskovalni sodnik je zanj in njegovega sopotnika odredil strokovni pregled, da se ugotovi prisotnost alkohola, mamil ali zdravil v organizmu.

Promet oviran vse do druge ure zjutraj

Zaradi ogleda kraja in odstranjevanja posledic je bil promet oviran vse do druge ure zjutraj. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom iz vozila rešili tri osebe in pomagali pri prenosu do reševalnega vozila in oživljanju, z razsvetljevanjem pomagali policiji, nevtralizirali razlite motorne tekočine in pomagali pri odstranitvi vozil avtovleki.

O nezgodi je policiste na številko 113 obvestil regijski center za obveščanje nekaj po pol deseti uri zvečer. Regijski center za obveščanje je bil o prometni nesreči obveščen iz Mercedesevega klicnega centra, prvi klic na številko o prometni nesreči pa je prišel deset minut kasneje.

To je že peta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Novo mesto. V enakem obdobju lanskega leta je za posledicami prometnih nesreč na območju novomeške policijske uprave umrlo devet oseb, so še dodali na policiji, kjer vnovič opozarjajo voznike, naj ne vozijo pod vplivom alkohola niti drugih psihoaktivnih snovi. Alkohol oziroma vožnja pod vplivom alkohola je namreč še vedno eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče. Okoli četrtina prometnih nesreč s smrtnimi žrtvami in huje poškodovanimi je povezana z alkoholom.