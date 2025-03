Nove informacije glede požarov v Štorah

V štorski železarni, kjer je v nedeljo neznana reakcija med pripravo žlindre zanetila devet požarov, je noč minila mirno, je povedal direktor poveljnik Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko.

Ogenj je po Žnidarkovih besedah zajel več lokacij, vključno z objekti, zabojniki za odpadni les, žerjavom in naravnim okoljem. Vzrok naj bi bila eksplozija žlindre pri praznjenju korita na zunanji začasni deponiji. Količina žlindre je znašala od tri do štiri kubične metre, po reakciji pa se je razpršila v obliki razgretih kamnov oziroma lave na območju 400 metrov.

Na celjski policijski upravi so včeraj pojasnili, da sta se eksplozija in požar začela na delu kompleksa železarne, kjer žlindro z žerjavom prestavijo iz topilnice na odlagališče. Pri odlaganju je odjeknila močna eksplozija, deli žareče žlindre so odleteli v okolico, nekaj jih je odletelo v sosednji objekt, tega je ogenj uničil, nekaj pa tudi v bližnji gozd. Poškodovanih ni bilo. Povzročena škoda bo po njihovih ocenah zelo visoka. Vzrok eksplozije še ni potrjen.

Pri gašenju požarov je sodelovalo 60 gasilcev s 13 vozili, požar je bil lokaliziran v 30 minutah, potem pa so gasilci gasili še manjša žarišča. Čez noč so bile organizirane gasilske straže, je strnil Žnidarko. Opozoril je na požar, ki je zajel brežino reke Voglajne in se začel širiti proti rezervoarjem utekočinjenega naftnega plina: »Gre za štiri velike rezervoarje, naša prioriteta je bila preprečiti, da bi požar zajel še te.«

Generalni direktor družbe Štore Steel Jani Jurkošek je po nedeljski eksploziji in posledičnih požarih na območju železarne povedal, da je proizvodnja neokrnjena in poteka normalno. Kot je dodal, so načrtovano v tehnološkem procesu že opravili.