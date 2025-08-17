PROMETNA NESREČA

Nova tragedija na naših cestah: voznik je umrl, sopotnik dobil hude poškodbe

Pri pregledu relacije so policisti okoli 23. ure našli motorno kolo, ob njem pa enega neodzivnega in enega hudo poškodovanega motorista.
Fotografija je simbolična. FOTO:  Voranc Vogel/Delo
Fotografija je simbolična. FOTO:  Voranc Vogel/Delo

A. Ka.
17.08.2025 ob 15:43
17.08.2025 ob 16:50
A. Ka.
17.08.2025 ob 15:43
17.08.2025 ob 16:50

S Policijske uprave Koper so sporočili, da so bili včeraj ob 21.21 obveščeni o prometni nesreči, ko so jim svojci naznanili, da pogrešajo motorista s sopotnikom, ki sta se okoli 17. ure peljala po cesti iz smeri Kozine proti Divači. Pri pregledu relacije so policisti okrog 23. ure pri odcepu za Matavun pod nivojem ceste našli motorno kolo, ob njem pa enega neodzivnega in enega hudo poškodovanega motorista, so zapisali na policijski upravi in dodali, da so na kraj prišli reševalci in zdravnik, ki je za neodzivnega motorista na kraju potrdil smrt.

»Policisti so opravili ogled kraja, pri katerem je bilo ugotovljeno, da je 54-letni drž. Italije, voznik motornega kolesa, peljal po cesti iz smeri Kozine proti Divači. Na motornem kolesu je peljal sopotnika 33-letnega drž. Italije, oba doma z območja Trsta. Ko je voznik s sopotnikom v bližini odcepa za Matavun pripeljal v dolg levi ovinek, je z motornim kolesom peljal preblizu desnega roba vozišča in zapeljal izven vozišča po nabrežini približno 5 metrov pod nivo ceste, kjer je trčil v drevo. Voznika je odbilo naprej v grmičevje, sopotnika pa na bližnji travnik, kjer sta oba obležala. Za pokojnega voznika motornega kolesa je bila odrejena sanitarna obdukcija, hudo poškodovan sopotnik pa je bil z reševalnim vozilom odpeljan v SB Izola. V času ogleda kraja prometne nesreče je bila med 23.17 in 1.20 cesta zaprta,« so še zapisali na omenjeni policijski upravi.

