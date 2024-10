Ceste terjale še eno življenje: 69-letni Slovenec umrl na kraju nesreče

V sredo ob 13. uri so bili novogoriški policisti obveščeni o prometni nesreči na t. i. sabotinski cesti, v koridorju čez italijansko ozemlje, na regionalni cesti med Podsabotinom in Solkanom. Trčili sta dve osebni vozili, oba udeleženca pa sta Slovenca, z območja Severne Primorske, so sporočili s policije.

V nesreči je 69-letni voznik izgubil življenje.

Po prvih zbranih podatkih je 69-letnik vozil iz Podsabotina proti Solkanu in med vožnjo nenadoma zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil v drugo osebno vozilo, s katerim se je iz nasprotne smeri peljala 65-letna voznica.

V prometni nesreči je 69-letni voznik na kraju dogodka umrl, 65-letna voznica pa je utrpela predvidoma lažje telesne poškodbe.

Ker se je nesreča zgodila v Italiji, je ogled prometne nesreče opravila italijanska policija, slovenska pa je italijanskim kolegom nudila ustrezno pomoč, zavarovala kraj dogodka ter urejala obvoz.

Posredovali so tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica, ki so s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila in pomagali policiji in reševalcem NMP ZD Nova Gorica.

Reševalci so poškodovano voznico odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

O prometni nesreči so bili obveščeni pristojni pravosodni organi tako na slovenski kot italijanski strani meje.