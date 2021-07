Nova smrt motorista na naših cestah

V Krškem se je nekaj po 16. uri zgodila prometna nesreča, v kateri je po trčenju s kombijem umrl motorist. Po prvih ugotovitvah naj bi 64-letni voznik kombija zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v 60-letnega motorista, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Motorist je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.



Polisti okoliščine nesreče še preiskujejo, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto. Kot so dodali, sta si kraj nesreče ogledali tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka.



Letos so v prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Novo mesto umrli trije ljudje. Poleg motorista še voznik osebnega avtomobila in voznik mopeda.

Komentarji: