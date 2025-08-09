Nova prometna nesreča s smrtnim izidom: motorist je podlegel poškodbam

S policijske uprave Ljubljana so sporočili, da se je danes nekaj čez 18. uro na cesti med Krtino in Moravčami zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 48-letni motorist.

»Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je 49-letna voznica osebnega vozila pri zavijanju levo izsilila prednost motorista in trčila vanj. Motorist se je pri tem tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl,« so zapisali v objavi.

Dodali so, da so policisti opravili ogled, ki sta se ga udeležili tudi dežurna preiskovalna sodnica in tožilka, ter da nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče.