Nova prometna nesreča s smrtnim izidom, moški je umrl na kraju nesreče

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so bili danes ob 10.35 obveščeni o hudi prometni nesreči na cesti med Črnomljem in Vinico, pri naselju Kvasica. V njej je življenje izgubil motorist.

»Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi mlajši voznik osebnega avtomobila bele barve, v katerem naj bi se nahajala tudi sopotnica, vozil iz smeri Črnomlja proti Vinici. Pri Kvasici je pričel prehitevati avtomobil, ki je vozil pred njim, v trenutku, ko je njegovo vozilo že prehiteval motorist. 48-letni motorist je po trčenju padel in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Voznik osebnega avtomobila je po trčenju nadaljeval z vožnjo v smeri proti Vinici,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.

Dodali so, da zaradi razjasnitev vseh okoliščin nesreče pozivajo voznika udeleženega vozila bele barve in morebitne očividce, da pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

