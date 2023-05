Nova nesreča pri izvozu Višnja Gora, z vozilom v odbojno ograjo

Ob 11.42 se je na avtocestnem odseku Grosuplje–Višnja Gora, pri izvozu Višnja Gora, občina Ivančna Gorica, voznik z osebnim vozilom zaletel v odbojno ograjo. Poškodovala se je sopotnica v vozilu.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje so s tehničnim posegom poškodovano sopotnico rešili iz vozila, jo predali reševalcem NMP Ljubljana in odklopili akumulator. Reševalci NMP Ljubljana so poškodovanko o oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Prometna nesreča s smrtnim izidom