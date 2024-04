Petintridesetletni Ljubljančan Elvis Livadić je skoraj že prestal kazen zaradi umora 28-letnega Mariborčana Gregorja Moma, potem pa je med prostim izhodom iz zapora zagrešil veliko neumnost. Z ženo se je oktobra lani podal na izlet v vodni park v bližini Verone, tam pa so ga aretirali policisti, potem ko so pri njem našli več kot sto gramov kokaina. Znašel se je v priporu, po poročanju Večera pa so ga v Benetkah nepravnomočno obsodili na tri leta zapora. Osmega decembra 2007 je Livadić pred T-clubom v Mariboru Moma usodno zabodel v prsni koš; ker je umor zagrešil s samurajskim mečem (katano),...