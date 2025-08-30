OBSTAL NA ZAŠČITNI OGRAJI

Nova huda nesreča: Volvo končal na zaščiti ograji, najmanj štiri osebe poškodovane (FOTO)

Na kraju nesreče so bile vse pristojne službe, gasilci, policisti in reševalci.
Fotografija: V Volvu naj bi se poškodovale najmanj štiri osebe. FOTO: PGD Lendava
V Volvu naj bi se poškodovale najmanj štiri osebe. FOTO: PGD Lendava

O. B.
30.08.2025 ob 21:15
30.08.2025 ob 22:17
Na pomurski avtocesti, na relaciji Lendava - Murska Sobota, je danes popoldne prišlo do hujše prometne nesreče. Po zaenkrat znanih podatkih je voznik osebnega vozila znamke Volvo zaradi še nepojasnjenih razlogov izgubil oblast nad vozilom in trčil v zaščitno ograjo na sredini vozišča. Avto se je kar ukleščil oz. obstal na zaščitni ograji. Na kraju nesreče so bile vse pristojne službe, gasilci, policisti in reševalci, ki so po neuradnih podatkih oskrbeli najmanj štiri osebe, katere so odpeljali v bolnišnico.

Stopnja njihovih poškodb, kakor tudi vzrok (najbrž neprilagojena hitrost po mokrem vozišču), še nista znana.

FOTO: PGD Lendava
FOTO: PGD Lendava
FOTO: PGD Lendava
FOTO: PGD Lendava

