Nova ekološka katastrofa? Na komunali izbruhnil požar, gorela tudi plastika in papir (VIDEO)

V sredo ob 20.13 je v Podbevškovi ulici v Novem mestu v objektu Zbirno reciklažnega centra Novo mesto izbruhnil požar. Zagorela sta odpadna plastika in papir, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci GRC Novo mesto ter PGD Smolenja vas, Šmihel pri Novem mestu, Ratež, Potov vrh-Slatnik, Brusnice in Gabrje so pogasili požar, ki je zajel proizvodni objekt velikosti približno 1000 kvadratnih metrov.

Iz objekta so odstranili ožgani material, preprečili iztekanje požarne vode v kanalizacijo in poskrbeli za odvoz le te na čistilno napravo. S termovizijsko kamero so pregledali objekt in okolico. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Smolenja vas. Aktivirane in obveščene so bile enote ELME, ARSO in NIJZ.

Mestna občina Novo mesto je okoli 23. ure na družbenih omrežjih sporočila, da je na Cikavi zagorel zbirno-reciklažni center. »Okoliške stanovalce naprošamo, da preventivno zaprejo okna. Gasilci so požar kljub neugodnemu vetru že omejili,« so zapisali, uro kasneje pa sporočili: »Po zadnjih informacijah je požar uspešno pogašen, do nevarnejših emisij ni prišlo, gasilci pa bodo še nekaj ur urejali in nadzorovali pogorišče.«