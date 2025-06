Nov primer goljufije: pričakovala priliv na račun, ostala brez denarja

Škofjeloški policisti so včeraj dopoldne obravnavali primer goljufije pri prodaji artiklov preko spleta.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je oškodovanka objavila na spletu oglas, da prodaja določene artikle. Za nakup je preko aplikacije dobila obvestilo, da bo artikle pri njej prevzela kurirska služba, v prejeti obrazec pa je ženska nato vnesla svoje bančne podatke. V nadaljevanju je ugotovila, da je, namesto da bi na bančni račun prejela denar, ostala brez okoli 500 evrov,« so podrobnosti goljufije pojasnili na Policijski upravi Kranj, kjer primer še preiskujejo.

Ob tem pa ponovno vsem imetnikom bančnih računov svetujejo, naj ne nasedajo klicateljem in ne potrjujejo nobenih povezav, ki jih dobijo po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočil, v aplikacijah, preko SMS in drugih sporočil.

»Občane pozivamo, naj ne dajejo nobenih osebnih podatkov, kaj šele bančnih. Na to opozarjamo in občanom dajemo preventivne nasvete po vseh komunikacijskih kanalih policije že dalj časa. Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjujete in daje kakršnekoli podatke drugim,« so dodali na kranjski policijski upravi.

»Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte,« svetujejo.