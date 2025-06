Nov incident na Dolenjskem, padale so tudi grožnje

Težavam prebivalcev Dolenjske ni videti konca. Po tem, ko nas je bralec konec prejšnjega tedna opozoril na incident v Stranski vasi pri Novem mestu, ko je nasilnež iz novomeškega romskega naselja Žabjak po glasnih ter hudih grožnjah uporabil še nož in pištolo, se je nekaj podobnega zgodilo še na novomeški tržnici. Tam naj bi taista oseba, ki je grozila v Stranski vasi, z nožem napadla občana.

Dogodek smo preverili na Policijski upravi Novo mesto, kjer nam zaradi varovanja osebnih podatkov identitete napadalca niso mogli potrditi, so pa potrdili, da so bili včeraj okrog 13. ure obveščeni o kršenju javnega reda in miru v Novem mestu.

»Policisti so vzpostavili javni red in mir, po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je prišlo do spora in groženj med osebami, ki se med sabo poznajo in so že nekaj časa v sporu. Eno osebo naj bi udeleženec udaril z vrati vozila. Policisti so na kraju ugotovili identiteto vseh vpletenih in opravili varnostne preglede. Noža ali drugih nevarnih predmetov niso našli. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Zoper udeležence bodo na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepali.« je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik Rangus.