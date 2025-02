Nov dan, nova grožnja! »Upam, da se boste danes odzvali veliko hitreje. Zakaj? Ker boš našel eksploziv«

Poročali smo že, da smo v uredništvo Slovensklih novic prejeli podatek, da naj bi neznanci v sredo grozili različnim institucijam v Ljubljani, in sicer naj bi trdili, da sta v poslovalnicah NLB nameščeni dve eksplozivni sredstvi.

Na sredine grožnje se je policija takoj odzvala, kako pa bo danes? FOTO: Voranc Vogel

Danes pa smo prejeli informacije o novi grožnji. Takole pišejo:

»Včeraj smo preverili vašo reakcijo in vse, kar lahko rečem, je, da potrebujete veliko časa, da preverite pošto, in veliko časa, da o tem obvestite banko, morate pospešiti svojo reakcijo, in če me oči ne varajo, niste preverili vseh bančnih poslovalnic (to je velika napaka).

No, upam, da se boste danes odzvali veliko hitreje.

Zakaj? Ker boš danes našel eksploziv.

na naslovih: Gosposka ulica 1, Trg republike 2, Tavčarjeva ulica 7, c.na Brdo 9, Jurčkova cesta 225, Proletarska cesta 2a, Ulica gledališča BTC 6, Železna cesta 18, Celovška cesta 89.

V vsaki od teh stavb je 730 gramov eksploziva ter kovinski elementi v obliki kroglic, težkih do 2 grama, vijakov iz lahke kovine in nekaj manjših žebljev.

V enem od predelkov je namesto kovinskih sestavin tekočina, ki je lahko vnetljiva.

Vsekakor upam, da bo vsaka oseba, ki bo danes umrla,

opomnila veliko korporacijo NLB na nekaj stvari:

1. Svoje zaposlene bi morali ceniti, saj nismo smeti.

2. Morali bi znižati varnostne ukrepe, veliko nas je, ki preprosto ne moremo opraviti normalnega prenosa, ker vse blokirate in nas silite, da gremo v poslovalnico.

3.Povečajte število odobrenih transakcij na različne borze kriptovalut.

4.Odstrelite danes, daje vam časovno poročilo, da preprečite prihodnje odstrelitve.

Če ne boste spremenili pogojev, se bodo nadaljevale z večjo silovitostjo.«

Na sredine grožnje se je policija takoj odzvala, kako pa bo danes? Preverjamo na PU Ljubljana, njihova pojasnila objavimo, takoj ko jih prejmemo.