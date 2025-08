Nov črn scenarij: v prometni nesreči udeležena tri vozila, ena oseba v smrtni nevarnosti

Policijska uprava Maribor poroča, da je bil Operativno-komunikacijski center danes nekaj po 13. uri obveščen o prometni nesreči, v kateri so sodelovala tri vozila. Nesreča se je zgodila na glavni cesti (G-2) Ptuj - Ormož, v okolici Gorišnice. Po dosedanjih informacijah omenjene policijske uprave so bile v prometni nesreči tri osebe lažje poškodovane, ena pa huje. Slednja je tudi v smrtni nevarnosti.

»Na kraju so bili reševalci, ki so nudili nujno medicinsko pomoč in opravili prevoz poškodovanih v bolnišnico,« so zapisali na omenjeni policijski upravi. Kot so dodali, je bila cesta zaprta za ves promet, pri tem se je za promet osebnih vozil uredil obvoz po okoliških cestah. Ob 16.30 pa je promet po cesti ponovno stekel.

Vse okoliščine prometne nesreče še preverjajo.