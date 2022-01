Nosečnica iz Poljske umrla, potem ko je bila sedem dni prisiljena nositi mrtev plod

Noseča ženska je umrla na Poljskem, potem ko je morala več kot teden dni nositi mrtev plod v maternici. V bolnišnici, kjer so jo zdravili, zanikajo, da bi se v čem zmotili, a so tožilci sprožili preiskavo. Aktivisti za njeno smrt krivijo skoraj popolno prepoved splava na Poljskem, ki je začela veljati lani, poročajo svetovni mediji. Podoben primer lanske jeseni, ko je nosečnica umrla, potem ko so zdravniki zavrnili prekinitev nosečnosti kljub diagnosticiranju ploda s smrtnimi prirojenimi napakami, je ponovno sprožil množične proteste proti zakonu o splavu.

Novico o smrti 37-letnice, imenovane le Agnieszka, za katero so ostali mož in trije otroci, je družina objavila na družbenih omrežjih. Za tragedijo so krivili bolnišnico, češ da je bila Agnieszka prisiljena sedem dni nositi mrtev plod, ker ga zdravniki niso hoteli odstraniti iz strahu, da bi poškodovali dvojčka, čeprav je zahtevala splav. Pozneje je umrl še drugi dvojček,nato so iz njene maternice odstranili oba ploda. Družina trdi, da je bolnišnica nato povabila duhovnika, da organizira pogreb.Tudi Agnieszka je medtem zbolela. Njena družina meni, da je šlo za sepso, življenjsko nevarno reakcijo telesa na okužbo. Potem ko so jo kasneje premestili v drugo bolnišnico, je kmalu zatem umrla.

»Vlada ima kri na rokah«

»Apeliramo na pravico in odškodnino za smrt naše žene, matere, sestre in prijateljice. To je še en dokaz, da ima vlada kri na rokah,« je zapisala njena družina. Bolnišnica, ki je prvotno zdravila Agnieszko, je potrdila okoliščine njene smrti in smrti njenih plodov: »Po smrti prvega otroka 23. decembra 2021 je bil sprejet pristop čakanja in spremljanja, ker je obstajala možnost, da bi rešili drugega otroka. Takrat je bila nemudoma sprejeta odločitev o prekinitvi nosečnosti, 31. decembra pa je bilo mogoče opraviti splav v splošni anesteziji.«

»Potem ko je zbolela tudi Agnieszka, so zdravniki izvedli vse potrebne diagnostične in terapevtske ukrepe. Žal je stanje pacientke onemogočalo reševanje življenja,« so sporočili iz bolnišnice, ki je 23. januarja dejala, da je bila pozitivna na koronavirus. Umrla je 25. januarja. Bolnišnica je svojo izjavo zaključila z besedami, da je »sprejela vse možne in potrebne ukrepe za reševanje življenj otrok in bolnikov« in da »na vedenje zdravnika ni vplivalo nič drugega kot zdravniške ocene, skrb za pacientko in njene otroke«.

Začela se je preiskava

Tožilstvo v mestu Częstochowa, kjer se je vse to zgodilo, je objavilo, da je začelo preiskavo dveh možnih kaznivih dejanj: izpostavljanja pacienta nevarnosti izgube življenja in umora iz malomarnosti. Tožilci bodo zaslišali družinske člane in bolnišnično osebje ter pogledali zdravstveno kartoteko in rezultate obdukcije.

Aktivisti menijo, da je skoraj popolna prepoved splava, uvedena v začetku lanskega leta, pripeljala do tega, da so zdravniki zaradi strahu pred sodnim pregonom nejevoljno prekinili nosečnost. V mnogih primerih, trdijo aktivisti, je to povzročilo grožnjo zdravju in celo življenju nosečnic.

V mestih po Poljski že organizirajo proteste, ki se imenujejo "Nič več", poroča Gazeta Wyborcza. Isti slogan je bil uporabljen med jesenskimi protesti proti prepovedi splava.