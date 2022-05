Ko so bili mariborski policisti v nedeljskem poznem večeru obveščeni o prometni nesreči na Studencih, se jim še sanjalo ni, da se bo zadeva korenito zapletla. Prometni policisti, ki so bili v Valvazorjevo ulico poslani na obravnavo prometne nesreče z gmotno škodo, so ostali brez besed, ko so za volanom našli mrtvega 36-letnega Mariborčana. A vse okoliščine so kazale, da možakar ni umrl zaradi trka, ampak je bil najverjetneje umorjen. Okoliščine nesreče in poškodovanost avtomobila so kazale, da se ni mogel tako hudo poškodovati med nesrečo. Hudo ranjen za volan Kot se je izkazalo, je za vola...