JAVNI RED IN MIR
Noro! To je 29-letni Nemec v Portorožu vrgel s 1. nadstropja hotela
Škode je za 200 evrov, podana bo kazenska ovadba.
Koprski policisti poročajo o bizarnem nočnem incidentu. Tako je ob 3.20 v Portorožu 29-letni državljan Nemčije s 1. nadstropja hotela vrgel stojnico. Škode je za 200 evrov, podana bo kazenska ovadba, so še sporočili.
