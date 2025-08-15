JAVNI RED IN MIR

Noro! To je 29-letni Nemec v Portorožu vrgel s 1. nadstropja hotela

Škode je za 200 evrov, podana bo kazenska ovadba.
Fotografija: Arhivska fotografija. FOTO: Andrej Mohar
Arhivska fotografija. FOTO: Andrej Mohar

M. U.
15.08.2025 ob 12:22
M. U.
Koprski policisti poročajo o bizarnem nočnem incidentu. Tako je ob 3.20 v Portorožu 29-letni državljan Nemčije s 1. nadstropja hotela vrgel stojnico. Škode je za 200 evrov, podana bo kazenska ovadba, so še sporočili. 

Portorož policija Nemčija kazenska ovadba stojnica

