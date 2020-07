Noro početje Italijanke na gorenjski avtocesti

Gorenjski policisti so v ponedeljek ponoči obravnavali italijansko voznico osebnega avtomobila, ki je od Karavank proti Lipcam vozila v napačno smer. Nepravilno vožnjo so zaznali v nadzornem centru Darsa.



Prometni policisti so voznico ustavili pri galeriji Moste in ji ob zagotovljenih pogojih za varnost drugih udeležencev omogočili, da je vozilo obrnila v pravo smer. Zatem so jo začeli spremljati do bližnjega počivališča Lipce, kjer bi morali nadaljevati postopek, vendar se je odpeljala naprej in ni več upoštevala znakov policistov za ustavljanje. Na Hrušici je voznica med ustavljanjem poškodovala še dve policijski vozili in osebni avtomobil naključnega udeleženca. Nihče ni bil telesno poškodovan, nastala pa je materialna škoda.



Voznica ni bila pod vplivom alkohola ali drog. Zaradi vožnje v napačno smer je bila kaznovana z globo 1.200 evrov in s sankcijo 18 kazenskih točk, zaradi preprečitve uradnega dejanja pa je bila proti njej vložena kazenska ovadba. Kako ukrepati? Policija ob tem dodaja, da voznik, ki pelje v napačno smer, za vožnjo največkrat uporablja prehitevalni pas, ker je to njegov skrajno desni prometni pas. Ko zaznate tako vožnjo, takoj zmanjšajte hitrost, umaknite se na odstavni pas, vklopite vse štiri smernike in takega voznika z vklapljanjem dolgih luči (»blendanjem«) opozorite na nepravilnost. Ko je varno, takoj pokličite tudi na interventno številko 113. Kdor pa sliši, da je prišlo do take vožnje, naj zapusti avtocesto na najbližjem izvozu oziroma se izloči na počivališče, svetuje policija.