Noro odkritje v Mostah! Sploh niso vedeli, da imajo to na podstrešju

Danes ob 9.28 so pod ostrešjem starejšega objekta v naselju Moste, občina Komenda, našli neznani predmet. Na kraj najdbe sta prišla pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS ljubljanske regije, preiskala podstrešje in odstranila ampuli kemične topovske granate kalibra 152 milimetrov in en kos pehotnega streliva.

Vsa sredstva so italijanskega izvora iz obdobja prve svetovne vojne. Nevarne najdbe sta ustrezno uskladiščila, poroča uprava za zaščito in reševanje.