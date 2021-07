Noro, kaj se dogaja v naših gorah

Policijski helikopter je včeraj in danes skupno sedemkrat poletel v gore. FOTO: Pu Kranj

Napačen znak za pomoč V reševanju na Brani sta planinca helikopterju po besedah tiskovnega predstavnika gorenjskih policistov napačno pokazala znak za pomoč. Namesto znaka Y kot »YES«, kar pomeni »da, potrebujem pomoč«, sta pokazala znak X, kar nakazuje, da ne potrebujeta pomoči. Mednarodni znak, da ne potrebuješ pomoči, je sicer »N« kot »NO« oziroma NE. Znak za pomoč človek oblikuje z dvignjenimi rokami. Posadki helikopterja z rokami lahko nakažemo smer nesreče, če vemo, kje se je zgodila, ne mahamo pa po nepotrebnem, saj množično mahanje otežuje lociranje ponesrečenca, še opozarja Kos.

Reševali tudi klasično

Minuli konec tedna je bil spet pester za gorske reševalce in helikoptersko enoto policije, saj so imeli polne roke dela z reševanjem planincev. Skupaj so po besedah, tiskovnega predstavnika Policijske uprave Kranj, posredovali namreč kar desetkrat.Policijski helikopter je v petek in soboto skupno sedemkrat poletel na pomoč v gore. V petek je tako ekipa za helikoptersko reševanje v gorah na območju Kobale dvakrat reševala jadralna padalca. V Kobaridu se je tuja državljanka poškodovala pri soteskanju. Na Mangartu pa so pomagali planinki, ki je z otrokom obstala pred večjim snežiščem. Oba so nepoškodovana prepeljali z gore.V soboto so se zvrstila še tri reševanja. Zjutraj se je na Storžiču zaradi odloma kamenja poškodovala planinka. Sredi popoldneva se je druga planinka poškodovala pri sestopu s Špika. Spotaknila se je na kamenju in padla. V tretjem reševanju pa je ekipa z območja Triglava rešila dve tuji planinki. Helikopter je nepoškodovani prepeljal v dolino.V nedeljo pa je policijski helikopter z dežurno ekipo za helikoptersko reševanje v gorah na Brniku trikrat posredoval v gorah. Najprej na Kriški gori, kjer je planinka zdrsnila na strmi kamniti poti. Potem so na Bavškem Grintavcu rešili moškega, ki se je poškodoval pri padcu na melišču. Reševanje je za nameček oviral dež. V tretjem primeru pa so z območja Brane rešili še dva izgubljena in neprimerno opremljena planinca.»Vikend števec helikopterskih reševanj se je ustavil pri številki 10, čeprav je bilo nesreč še več, saj so gorski reševalci reševali tudi klasično. Pred očitno pestro letno sezono v gorah zato znova pozivamo k previdnosti in upoštevanju osnovnih pravil gorništva,« je opozoril Kos in še enkrat spomnil tudi na zahtevne razmere: »V visokogorju je še vedno sneg. Svoje prispevata še vročina in posledično hitrejša utrujenost planincev. Letos je bilo že več primerov odlomov skal in nesreč zaradi tega ter reševanj zaradi nepoznavanja poti in neustrezne opreme. Pozivamo k načrtovanju ture in veliki previdnosti. Stanodajalci, tujce seznanite z razmerami v gorah in jim pravilno svetujte oziroma jih napotite k usposobljenim in registriranim vodnikom.«