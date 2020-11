Noro, kaj je tujec (29) delal na slovenski avtocesti

V četrtek okoli 11.20 so bili na avtocesti Gruškovje–Slivnica priča nevarnemu početju voznika, ki se je očitno prepozno spomnil, da mora imeti nameščeno vinjeto.



Voznik (29) kombiniranega vozila hrvaških registrskih oznak, sicer državljan BiH, je po prestopu državne meje na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje zapeljal na avtocesto A4. V predoru Log je vozilo nenadoma ustavil, zapeljal vzvratno in tako vozil nazaj vse do mejnega prehoda. Tam je kupil vinjeto in spet nadaljeval pravilno vožnjo po avtocesti proti Mariboru.



Policisti so ga na avtocesti ustavili in ga oglobili, so sporočili iz mariborske policijske uprave.