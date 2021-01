Norišnica v Novem mestu, tekla je kri

Novomeške policiste so v četrtek malo pred 23. uro poklicali na pomoč stanovalci bloka na Seidlovi cesti, ker je bil s kričanjem in predvajanjem glasne glasbe v enem izmed stanovanj moten javni red in mir. Tja sta bila napotena policista in ugotovila, da sta v stanovanju 40-letnica in 32-letnik, oba vidno pod vplivom psihoaktivnih snovi.



Moški je krvavel po nogi, ker naj bi stopil na črepinjo, zato so policisti poklicali reševalce. Med oskrbo je napadel policista, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Prav tako so morali obvladati tudi žensko, ki je ovirala postopek. Obema so odvzeli prostost in ju odpeljali v prostore za pridržanje.



Policisti nadaljujejo ugotavljanje okoliščin napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti in okoliščin kršitev javnega reda in miru.

