Nori prizori na dolenjki! Ne boste verjeli, kje je zaspal pijan 38-letnik

O nevarnem ravnanju voznika, ki je ustavil na avtocesti v Zalokah na pospeševalnem pasu, so bili novomeški policisti obveščeni v nedeljo nekaj po 22. uri.

38-letni voznik zaspal na pospeševalnem pasu

Policisti so se takoj odzvali, zavarovali območje in ugotovili, da je 38-letni voznik, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,68 miligrama alkohola, zaspal v vozilu. Avtomobil so varno odstranili, kršitelju izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.