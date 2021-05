Norel po avtocesti, policija išče ogrožene pešce in kolesarje

Policisti so 14. maja ob 17.40 na avtocesti na Uncu zaznali nevarno vožnjo renaulta clia srebrne barve (registrsko območje Ljubljana). Voznik je z veliko hitrostjo vozil proti Kopru in ni upošteval zvočnih in svetlobnih signalov policistov. Nevarno vožnjo je nadaljeval do Kopra in zapeljal na most, namenjen za pešce in kolesarje, kjer so ga policisti ob 18.07 prijeli, so sporočili iz PU Koper.



»Voznike in pešce, ki so bili zaradi nevarne vožnje bežečega voznika ogroženi naprošamo, da to sporočijo na številko 113 ali telefonsko številko PP Koper 05 611 6700.«

