Pobegli voznik povzročil kar štiri nesreče

V četrtek okoli 17.30 so novomeški policisti bili obveščeni, da je voznik terenskega vozila na Novem trgu v Novem mestu trčil v parkiran avtomobil in pobegnil. Policisti PP Novo mesto so na Šegovi ulici izsledili 54-letnega voznika, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Opravljanje preizkusa alkoholiziranosti je odklonil, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Policisti so ugotovili, da je voznik na Novem trgu trčil v dve parkirani vozili in vožnjo nadaljeval proti Westrovi ulici, kjer je zaradi premajhne bočne razdalje trčil v avtomobil voznice, ki je ustavila pred križiščem. Tudi tokrat ni ustavil, ampak je z vožnjo nadaljeval do parkirnega prostora na Šegovi ulici. Policisti bodo o ugotovitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, to pa bo odločilo o odgovornosti voznika.