Norci na cestah na celjskem: brez veljavnega vozniškega, pijani in bistveno prekoračili hitrost

Policisti Postaje prometne policije Celje so v torek ponoči izvajali meritve hitrosti na regionalni cesti izven naselja Ivenca. Na tem delu je hitrost vožnje omejena na 90 km/h.

Pri meritvi je bilo ugotovljeno, da je voznik osebnega avtomobila vozil s hitrostjo 151 km/h, kar pomeni, da največjo dovoljeno hitrost prekoračil za najmanj 53 km/h. Zaradi tega so zoper voznika podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Predpisana je sankcija prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena za vse kategorije motornih vozil, ki jih poseduje (18 kazenskih točk) in globa v višini 1.200 evrov.

Voznik v naselju Celje brez veljavnega vozniškega dovoljenja, pod vplivom alkohola in bistveno prekoračil hitrost

Policisti PPP Celje so nočnem času v naselju Celje opravljali meritve hitrosti in ugotavljali psihofizične stanje voznikov. Pri tem so ustavili in kontrolirali voznika osebnega vozila, pri katerem je bilo ugotovljeno, da je po Mariborski cesti v naselju Celje, kjer je hitrost vožnje v naselju omejena na 50 km/h, vozil s hitrostjo 115 km/h, kar pomeni, da največjo dovoljeno hitrost prekoračil za najmanj 59 km/h.

Med postopkom so policisti še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja ter, da je vozil motorno vozilo pod vplivom alkohola, saj mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal kar 0.44 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Voznika čaka obdolžilni predlog, predvidena je globa v višini 2.600 evrov. Vozniku so nadaljnjo vožnjo prepovedali, vozilo pa zasegli.