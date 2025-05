Mladen Rudonja in Robert Prosinečki sta bila do julija 2022 še del NK Olimpija Ljubljana. Na začetku so lepo sodelovali. »Klub, ki je bil v ekstremnih finančnih težavah, sem kupil od Milana Mandarića (Adam Delius večinski lastnik kluba postane 1. oktobra 2021, op. a.),« je razložil in vse skupaj ponazoril s podatkom, da bi skoraj nazadovali v 5. ligo. »Ko je bil klub prevzet, je bil trener Dino Skender, ki ga je Rudonja pripeljal v klub. Žal nismo imeli športnega uspeha. Navijači, zlasti dragonsi, so zahtevali, da Skenderja odpustimo. Prihajalo je do ekstremnih kletvic, kot je motherfucker in...