Nogometaš povzročil bratovo smrt

Prvega junija 2017 se je na avtocesti med Uncem in Postojno zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 25-letni Puljčan Dean Vijatović. Zgodba, ki se je pred dnevi na koprskem okrožnem sodišču končala z obsodbo, je še posebno tragična, saj je nesrečo in smrt povzročil Deanov mlajši brat, 24-letni Robert Vijatović. Gre za nogometaša, ki se je lani pridružil nemškemu klubu FC Hammerau. Pokojni Dean VijatovićVijatoviću, ki torej zdaj živi v Nemčiji, so sodili v nenavzočnosti. Na predobravnavnem naroku je okrožni sodnik Matej Štros sprejel njegovo priznanje krivde, sporazum je s...