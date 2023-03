Nočna drama v Celju: zagorelo v športni dvorani Golovec (FOTO)

Danes ob 1.13 je na Dečkovi cesti v Celju v športni dvorani Golovec zagorel gostinski lokal. Ogenj je zajel steno nad lokalom in del strehe objekta.

Gasilci PGE Celje, PGD Celje Gaberje, Škofja vas, Ostrožno, Ljubečna, Trnovlje, Teharje in Lopata so pogasili požar, prezračili prostore in jih pregledali s termovizijsko kamero.

Poslovni del objekta je ostal nepoškodovan. Na požaru so bili prisotni odgovorni hale Golovec in policijam, poroča uprava za zaščito in reševanje.