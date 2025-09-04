Nočno divjanje po Kopru: poglejte, kako je mladostnik izzival policiste (VIDEO)

Po družbenih omrežjih se je te dni kot blisk razširil posnetek, ki prikazuje predrznega voznika skuterja. Ta je divjal po Pristaniški ulici v Kopru, z nevarnimi manevri pa je izzival tudi policiste.

Kot so nam pojasnili na koprski policijski upravi, so bili s konkretnimi posnetki seznanjeni minuli četrtek, ko je bil prvi posnetek objavljen na družbenem omrežju in tako tudi javno dostopen. »Zavarovali smo vse dostopne posnetke in pričeli postopek obravnave uradno pregonljivih prekrškov,« so sporočili in dodali, da policisti intenzivno zbirajo obvestila z namenom ugotavljanja vseh okoliščin prekrškov in kršiteljev.

Možje v modrem so poudarili še, da so s problematiko mladostniških kršiteljev na skuterjih seznanjeni ter da se policisti s tem aktivno ukvarjajo ter izvajajo nadzore. »Obenem pa vsakokrat apeliramo tudi na starše, naj se pogovorijo z mladostniki o njihovem neprimernem in nevarnem početju v cestnem prometu, s katerim ogrožajo tako sebe kot tudi druge udeležence,« še odgovarjajo na PU Koper.