V Postojni policisti v krožišču trčili v kamniti napis (FOTO)

Po spletnih omrežjih je zakrožila fotografija, s katere je razvidno, da se je ponoči v Postojni zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo policijsko vozilo. Gre za posnetek nadzorne kamere, ki je nastal malo pred 3. uro.

Kaj se je zgodilo, smo preverili pri koprski policijski upravi. Kot odgovarjajo, so ob 1.49 policisti PP Postojna s službeno škodo octavio v Postojni trčili v krožišču v kamniti napis 'Postojna'. V vozilu so bili trije, sprožene so bile zračne blazine. Dva policista sta lažje poškodovana in sta poiskala zdravstveno pomoč v ZD Postojna. Za voznika bo izveden hitri postopek.