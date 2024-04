Noč se je že davno prevesila v četrtek in prestolnica je spala, ko so začeli po zahodni ljubljanski četrti Šiška goreti zabojniki za smeti: po podatkih uprave za zaščito in reševanje so med 2.30 in 2.50 prejeli kar šest klicev o požarih v komunalnih in drugih zabojnikih nasproti parka Tivoli: gorelo je v ulicah Spodnje Šiške, ki se nahajajo blizu ene glavnih ljubljanskih prometnih žil, Celovške ceste. A uničenje na petih lokacijah je zanemarljivo v primerjavi z uničenjem na zadnji, ki je nekaj sto metrov odmaknjena od ostalih – kopališču Ilirija. Zaneteni požar se je razširil Maja bo minilo ...