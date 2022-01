Nočni požar na Viču: tri vozila uničena, eno še ožgano (FOTO)

Danes okoli 3.30 so bili policisti obveščeni o požaru na območju Viča. PU Ljubljana poroča, da so zagorela osebna vozila. »Pri tem so bila tri popolnoma uničena, eno pa delno ožgano. Materialna škoda znaša okoli 30.000 evrov.«

Vzrok požara še ni znan, policisti pa bodo opravili ogled požarišča in o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Takšne posledice je pustil nočni požar v Ljubljani. FOTO: Bralec poročevalec