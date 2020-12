Nočni napad na ministrstvo, oglasil se je Janša (FOTO)

Stavba kulturnega ministrstva je bila ponoči tarča napada vandalov. Neznanci so vanjo metali črno barvo in fasado popolnoma uničili. Škode naj bi bilo za več tisoč evrov, so sporočili z ministrstva in dodali, da »gre za enega izmed vrste napadov na ministrstvo in uslužbence«.Ljubljanski policisti in kriminalisti v zvezi s poškodovanjem fasade preiskujejo kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. Po do zdaj zbranih podatkih je storilec v fasado vrgel več balonov, napolnjenih s črno barvo, so nam sporočili iz PU Ljubljana. Po prvi oceni je pri tem nastalo za okoli 2500 evrov škode.Napad je na twitterju že obsodil predsednik vladeNe čudite se. Te njihove 'umetniške' dosežke kulturno ministrstvo plačujete z davkoplačevalskim denarjem. Kdo ne bi malo razgrajal, če je za to plačan. Ali pa mogoče kdo verjame, da za tem vandalizmom stoji kak delavec, kmet, podjetnik ali upokojenec, ki mora takšne dosežke plačevati?« je zapisal (nelektorirano).Kulturno ministrstvo, ki ga vodi, se je sicer v zadnjem obdobju znašlo na tnalu kritik različnih sfer kulture in javnosti.