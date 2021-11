»Danes ponoči se je nekdo lotil pisarne Levice Maribor na Vodnikovem trgu 1. Razbita sta izložbeno okno in nabiralnik,« so sporočili iz lokalnega odbora Levica Maribor. Gre že za drugi napad na Levico v Mariboru v manj kot treh letih (leta 2019 so razbili pisarno Levice na Vetrinjski ulic).

Storilca ne poznajo kot tudi ne motiva: »In tudi tokrat so sosednja okna ostala cela, zato lahko upravičeno sklepamo, da je bila tarča napada – politična stranka Levica.«