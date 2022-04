Nočni klic: policija takoj odbrzela na Vilharjevo cesto

Danes malo po 2. uri so bili policisti obveščeni, da neznanec vlamlja v enega od parkomatov na Vilharjevi cesti v Ljubljani. Tja so odbrzele patrulje, policisti pa so v bližini prijeli 39-letnika. Ta je z orodjem na vzvod vlomil v parkomat, ga poškodoval in iz notranjosti odtujil gotovino. Predmete so mu zasegli, policisti pa nadaljujejo preiskavo zaradi suma velike tatvine. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Ljubljana.