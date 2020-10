Mariborski policisti so imeli pestro noč. Okoli 2. ure so odredili pridržanje do streznitve vinjenemu 54-letnemu kršitelju javnega reda in miru, poroča tamkajšnja policijska uprava.



Moški je prišel na policijsko postajo, tam kričal in razbijal po vratih. Ker kljub opozorilom policistov ni prenehal, so ga pridržali.



Izdali so mu tudi plačilni nalog.