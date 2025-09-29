Nočni boj z ognjem: požar v Rušah dokončno pogasili ob 3. uri zjutraj, gasilci celo noč na straži

Požar, ki je v nedeljo zajel poslovne prostore v Rušah, so gasilci minulo noč dokončno pogasili. Kot je za STA zjutraj povedal vodja intervencije Boštjan Tertinek iz Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Smolnik, so ponoči vršili gasilsko stražo, ob tem pa pogasili še manjša žarišča. »Okoli 3. ure zjutraj je bilo dokončno pogašeno,« je dejal.

Zagorelo je v tovarni ECOM, kjer izdelujejo opremo iz nerjavnih jekel in specialnih materialov za papirno, farmacevtsko, kemično in prehrambno industrijo, nato pa se je ogenj po besedah vodje intervencije razširil še na sosednje podjetje Mega-Metal, ki je proizvajalec varjenih delov za elektro in strojno industrijo.

Po prvih ocenah policije je nastala škoda v višini več milijonov evrov, vzrok požara pa še ugotavljajo. »Ko bodo izpolnjeni pogoji za varno izvedbo, bomo pričeli ogled kraja požara in ugotavljanje vzrokov za nastanek požara, v katerem je, po nestrokovni oceni, nastala škoda v višini več milijonov evrov,« so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policisti so bili o požaru obveščeni okoli 11. ure. »Požar so sprva poskušali pogasiti zaposleni, vendar jim to zaradi obsežnosti požara ni uspelo, eden izmed njih pa je zaradi vdihovanja dima potreboval zdravniško pomoč,« navajajo.

V objektu je bilo ob nastanku požara pet zaposlenih. »Na intervenciji je sodelovalo 158 gasilcev iz enajstih društev,« je pojasnil Tertinek